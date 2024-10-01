Руководитель оборонного ведомства рассказал, что ВСУ, ГУР МОУ, ГССТ в период военного положения – это закрытый периметр, поэтому все процессы в этих структурах должны быть четкими и контролируемыми без какого-либо влияния изнутри и извне, информирует «НБН».

Как объяснил руководитель МО, в этом контексте он и проводит кадровые изменения – увольняет четырех своих заместителей. Чиновник сообщил, что Станислав Гайдер получит должность главы Офиса министра, а Людмилу Дараган, Юрия Джигира и Александра Сергия назначат госсекретарями.

Министр сообщил также о переходе «Спецтехноэкспорта» от ГУР к МО, кроме того, изменения коснутся деятельности АОЗ и ГОТ. Соответствующие реформы помогут осуществлять госзакупки по стандартам НАТО.

Ранее СМИ сообщили, что Умеров уволил двух заместителей начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова, предварительно не посовещавшись с генералом.