Матвеев в своем Telegram-канале «Карты и стрелочки» заявил, что генералы армии Путина не смогли пережить потерю агрегатного завода в Волчанске Харьковской области, приказав вернуть объект, информирует «НБН».

По словам российского военного аналитика, командир оккупантов на месте отправил пехоту на многоцелевых бронированных транспортерах-тягачах отбивать предприятие у Сил обороны.

Двигаясь по городу, колонна захватчиков была атакована FPV-дронами. В результате удара БПЛА рота «освободителей» погибла. Матвеев уточнил, что только на двух МТ-ЛБ погибло не менее 20 оккупантов, всего в колонне было 17 машин, которые «отминусовали» ВСУ.

Также аналитик опубликовал соответствующие кадры ликвидированных захватчиков в Волчанске.

Напомним, как сообщили западные журналисты, ВС РФ провалили контратаку возле Плехово Курской области. Колонна оккупантов попала в свою же ловушку, где ее уничтожили Силы обороны Украины.