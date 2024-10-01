Коваленко объяснил, что оккупационная армия Путина может наступать на Покровск Донецкой области с двух направлений – с юга или с востока, информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

Аналитик отметил, что захват Селидово позволит ВС РФ начать продвижение на Покровск с юга, в противном случае эта наступательная кампания для россиян будет очень рискованной.

В то же время майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечает, что сложно прогнозировать, как будет разворачиваться ситуация вокруг Селидово, поскольку боевые действия на его территории могут затянуться на месяцы.

Ветеран российско-украинской войны считает, что все будет зависеть от способности ВС РФ осуществлять наступательные действия и от того, как долго Сил обороны могут дать отпор врагу. Гетьман не исключает, что «вторая армия мира» может вплотную подойти к Селидово или оккупировать еще какие-нибудь населенные пункты.

Как сообщалось, в Силах обороны рассказали о ситуации на агрегатном заводе в Волчанске на Харьковщине после освобождения объекта.