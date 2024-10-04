Представитель 15-й бригады НГУ в эфире телеканала «Эспрессо» рассказал о ситуации под Покровском. По его словам, российские оккупационные силы отчасти изменили свою тактику на этом участке фронта, информирует «НБН».

Миловидов сообщил, что захватчики подтянули поближе к линии боестолкновения артиллерийские системы и все чаще применяют FPV-дроны. Ранее армия Путина здесь пыталась наступать широким фронтом, однако ВСУ остановили ее в начале прошлого месяца.

Сейчас оккупанты пытаются нарастить темпы наступления, использует бронированную технику. Захватчики атакуют позиции защитников, заходя малыми пехотными группами, которые уничтожаются на подступах.

Пресс-офицер рассказал, что в целом ситуация в районе Покровска остается напряженной, командование армии Путина перебросила резервы в отдельные зоны фронта, концентрируясь на наиболее значимых для него участках.

Напомним, командир подразделений БПЛА 72-й ОМБр рассказал подробности выхода его бригады из Угледара.