В пятницу, 4 октября, пресс-служба ГУР МОУ сообщила об инциденте в Новосибирске – вчера в городе подожгли областное управление ФСБ РФ. Украинская военная разведка обнародовала соответствующее видео, информирует «НБН».

У Буданова рассказали, что здание российской спецслужбы поджег неизвестный, забросив в выбитое окно легковоспламеняющуюся смесь. На кадрах видно, что загорелась и одежда поджигателя, однако он потушил огонь, когда убегал подальше от объекта ФСБ.

В Главном управлении разведки МОУ обратили внимание на то, что подобных инцидентов на территории страны-агрессора становится больше. Это объясняется тем, что в РФ увеличивается количество людей, которые готовы идти на отчаянные шаги, направленные против преступного путинского режима.

Напомним, в прошлом месяце в Омске школьники осуществили «диверсию» на территории войсковой части Воздушно-космических сил РФ – юные россияне сожгли вертолет Ми-8. До этого аналогичный поджег произошел в аэропорту Ноябрьска 11 сентября.