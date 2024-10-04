Как информирует «НБН» со ссылкой на лаконичные сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале главы Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрея Райковича, часть российско-иранских дронов-камикадзе все же смогла долететь до центрального региона нашей страны.

По словам главы Кировоградской ОВА, ночью пятницы очередной вражеский дроновый удар не обошел территорию Кировоградщины. В частности, силами и средствами нашей противовоздушной обороны частично отражена данная атака путинских войск, однако, падением фрагментов «Герани-2/Шахеда» в периметре Головановского района повреждено неуказанное административное здание одного из объектов промышленной инфраструктуры.

Кроме того, ранения легкой степени тяжести получил работник вышеописанного предприятия.

Райкович добавил — бригады соответствующих экстренных служб продолжают ведение работ на месте «прилета».

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