Представитель разведки армии Эстонии отметил, что оккупационные войска Путина до сих пор удерживают инициативу на поле боя. По его словам, за последнюю неделю в среднем происходило около 167 атак в сутки, половина из них была сосредоточена на Донецком направлении, информирует «НБН» со ссылкой на ERR.

Кессельманн сообщил, что за последнюю неделю «вторая армия мира» продвинулась на 1-2 километра до Покровска на Донетчине, до окрестностей города захватчикам нужно пройти еще 5-7 километров.

Он прогнозирует, что, если российские оккупанты сохранят такую интенсивность продвижения, вероятно, Силам обороны придется отступить из города до конца года.

Напомним, представитель 15-й бригады «Кара-Даг» Национальной гвардии Украины сообщил о ситуации под Покровском, рассказав, как изменилась тактика захватчиков на этом направлении.