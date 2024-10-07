В ночь на понедельник, 7 октября, в Бердянске Запорожской области было неспокойно – во временно захваченном городе прогремели взрывы. По словам Андрющенко, вероятно, под удар могло попасть место базирования оккупантов, информирует «НБН».

Советник мариупольского мэра в своем Telegram-канале рассказал, что взрывы гремели в районе «Слободка» и в районе «Верховая». Также, по предварительной информации, беспилотник прилетел по месту базирования «освободителей» в районе озера Довге и лимана Краснопер на так называемой Ближней Косе. Все места, в которых были зафиксированы «хлопки», чиновник пометил на карте.

Фото – t.me/andriyshTime

Андрющенко добавил, что вскоре должны быть предоставлены детали ночной «бавовны» в Бердянске.

Напомним, что ночью временно захваченный Крым оказался под ударом. В ходе атаки на полуостров был прилет по нефтяному терминалу в Феодосии. В Сети показали кадры пожара на объекте и сообщили о последствиях.