В Офисе Генерального прокурора Украины сообщили, что вчера вечером армия Путина ударила дроном по гражданской инфраструктуре Сум – БПЛА попал в спальный район, информирует «НБН».

В результате атаки 4 человека получили ранения, среди них 11-летний мальчик. Удар беспилотника повредил 9 частных домов, 2 многоэтажки и 3 автомобиля.

В Министерстве внутренних дел уточнили, что спасатели на месте обстрела ликвидировали пожар, также сотрудники ГСЧС эвакуировали пожилую женщину из соседнего жилья, двери которого были деформированы взрывной волной.

Журналисты «Кордон.Медіа» показали кадры последствий дронового удара по спальному району в областном центре.

Фото – t.me/kordonmedia

Фото – t.me/kordonmedia

Фото – t.me/kordonmedia

Напомним, что 28 сентября российские оккупанты ударили «Шахедами» по больнице в Сумах. В результате атаки было 10 погибших и около двух десятков раненых. В полиции показали последствия обстрела гражданской инфраструктуры в областном центре.