Командир 1-й роты 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр с позывным «Мося» подтвердил информацию ТГр «Кременная» о том, что на Харьковщине бойцы Третьей штурмовой не только отбили позиции у врага, но и спасли защитников из плена, информирует «НБН».

В тактической группе сообщили, что на Лиманском направлении воины попали в засаду ДРГ в количестве до 10 оккупантов. Диверсанты застали защитников врасплох, поэтому они не смогли дать эффективный отпор врагу. Россияне взяли их в плен и повели в направлении своих позиций под прикрытием лесополосы.

Дежурный 3-й ОШБр через дрон обнаружил, что группа военных не достигла точки назначения и связь с ними отсутствует, поэтому командир одного из батальонов отправил бойцов на ликвидацию ДРГ и спасение пленных.

Штурмовая группа на М113 застала захватчиков в момент, когда они приближались к своим позициям. Защитники открыли огонь по российским диверсантам, которые оставили пленных и начали отстреливаться.

Пользуясь моментом, пленные воины сбежали и в течение суток самостоятельно вернулись на позиции Сил обороны. В Третьей штурмовой уточнили, что среди освобожденных был кадровый офицер в звании капитана, сержант и солдаты.

Группа быстрого реагирования 3-й ОШБр отбросила оккупантов, отбила позиции, а также повредила и уничтожила укрепления врага.

Ранее российский военный аналитик сообщил, что в Волчанске на Харьковщине командование оккупантов убило роту путинских бойцов, приказав отбить агрегатный завод.