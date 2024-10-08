Во вторник, 8 октября, празднуют день ангела Иван, Петр, Павел, Виктор, Василий, Владимир, Николай, Дмитрий, Мария, Надежда, Елизавета, Татьяна и Таисия, информирует «НБН» со ссылкой на ТСН.ua.

Согласно приметам и народным традициям, в этот день запрещено злословить, ссориться, лениться, лежать на диване, рассказывать до заката плохие сны и употреблять алкоголь. Кроме того, женщинам не рекомендуется проводить слишком много времени перед зеркалом, поскольку это может привести к трудностям в личной жизни.

Также по новому церковному календарю сегодня православные украинцы чтят память преподобной Пелагии. Святая жила в IV веке в Тарсе, была красивой, богатой дочерью влиятельных язычников. После того, как она услышала проповедь о Христе, Пелагия отказалась выходить замуж за наследника императора Диоклетиана, посвятив свою жизнь Богу.

Вместо светских удовольствий преподобная выбрала монашеский путь, аскетизм и проповедь Евангелия, что разозлило ее мать и императора, который отдал Пелагию на мучения. Святая не отреклась от своей веры и вошла в раскаленную печь с молитвой. Для христиан она является примером милосердия и благочестия.

Ранее мы рассказывали, кто праздновал день ангела 7 октября и какой церковный праздник в этот день.