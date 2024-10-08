Командир 72-й ОМБр рассказал, что в конце прошлого месяца обстановка в Угледаре Донецкой области была очень напряженной, особенно на флангах, что не позволяло Силам обороны Украины удерживать город.

По его словам, бойцы его бригады фактически оказались в тактическом окружении в населенном пункте, информирует «НБН», ссылаясь на «Главред».

Охрименко объяснил, что в таких условиях защитникам в городе трудно было пополнять боеприпасы, осуществлять эвакуацию и уже не могли подходить резервы, так как они находились под огнем ВС РФ.

На конец прошлого месяца в Угледаре соотношение сил и средств было 1:9 на пользу врага, у россиян было больше личного состава, танков, БМП, артиллерии и противотанковых средств. Также ситуация на юге области настолько изменилась, что удержание города теряло свое значение.

Ранее отступление бойцов 72-й ОМБр из Угледара прокомментировал командир подразделения БПЛА Игорь Луценко. Он заявил, что выход защитников из города был тяжелым и кровавым.