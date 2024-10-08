Мусиенко в комментарии изданию «РБК-Украина» рассказал, куда могут отойти украинские силы после выхода из Угледара и произошел ли обвал фронта после такого шага ВСУ, информирует «НБН».

По словам эксперта, после отступления защитников из Угледара обвала фронта не было и не будет. При этом, если российские оккупационные войска сохранят такое давление, украинским силам придется отходить ближе к городу Курахово в Покровском районе, чтобы держать оборону с новых участков и пытаться остановить захватчиков. Он считает, что этот населенный пункт станет мощным защитным редутом для ВСУ.

Аналитик утверждает, что ситуация на этом направлении остается контролируемой и нельзя считать, что с оккупацией Угледара «вторая армия мира» получила стратегическую перспективу для развития стремительного темпа своих наступательных действий.

Напомним, командир 72-й ОМБр рассказал, почему у украинских сил не было шансов удержать Угледар.