Около 11:00 руководитель областной военной администрации в своем Telegram-канале сообщил, что россияне ударили по Харькову – попадание зафиксировано в Индустриальном районе города. Есть разрушения инфраструктуры, по предварительной информации было повреждено гражданское производство.

По словам чиновника, устанавливается тип оружия, которым армия Путина атаковала областной центр, информирует «НБН».

В 12:35 Синегубов заявил, что количество пострадавших возросло до 21 человека, 17 из них госпитализировали, в частности 16-летнего подростка, остальным предоставили медицинскую помощь на месте.

Мер Харькова Игорь Терехов сообщил, что прилетов по городу было несколько, на одном из мест ударов под завалами могут находиться минимум 2 человека, спасатели делают все возможное, чтобы им помочь.

Напомним, вечером 6 октября армия Путина ударила БПЛА по Сумам, зафиксировано попадание в спальном районе. СМИ показали фотографии последствий дроновой атаки на областной центр.