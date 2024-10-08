Представитель 33-й отдельной механизированной бригады в эфире телеканала «Эспрессо» рассказал, в Донецкой области российские диверсанты маскируются под бойцов Сил обороны Украины, пишет «НБН».

По словам Войтенкова, в таком виде ДРГ РФ ездят по прифронтовым городам региона, общаются с местными жителями, расспрашивают у них, кто живет в домах, после чего наносят туда точечные удары.

Исполняющий обязанности пресс-офицера отметил, что Силам обороны было бы намного проще, если бы из прифронтовых населенных пунктов эвакуировали бы всех гражданских.

Он отметил, что город Курахово, в котором до сих пор остается более 1000 человек, постоянно страдает от обстрелов. Оккупанты бьют по нему из РСЗО, артиллерийских установок и авиации. Также захватчики поражают гражданский и военный транспорт, используя FPV-дроны.

Как сообщалось, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, куда могут отойти защитники после выхода из Угледара.