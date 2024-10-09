В 15:36 начальник областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале сообщил об очередном ударе по Харькову – российские захватчики выпустили по городу КАБ, информирует «НБН».

По словам чиновника, управляемая авиационная бомба упала на открытой территории в Шевченковском районе города. В результате атаки легкие ранения стеклом получила 81-летняя женщина, обошлось без госпитализации.

В то же время мер Игорь Терехов сообщил, что в прилежащих к месту удара многоэтажных домах выбиты стекла. Экстренные службы продолжают осматривать территорию.

Напомним, что вчера российские оккупационные силы сбросили КАБы на Индустриальный и Салтовский районы Харькова. В результате авиационных атак на областной центр 2 человека погибли, больше 30 получили ранения.

Как сообщалось, в ОТГВ «Харьков» заявили, что армия Путина активизировала нанесение авиационных ударов по региону после потери агрегатного завода в Волчанске.