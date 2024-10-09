Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальную страницу Харьковской областной военной администрации, в больницах региона на стационаре находились 25 пострадавших от вчерашних обстрелов города.

В частности, действиями государства-террориста травмированы 42 человека, включая 2 несовершеннолетних (10 и 16 лет).

В медучреждения на госпитализацию направили 25 человек, не исключая 16-летнего парня в состоянии средней тяжести (получил ряд резаных ран нижних конечностей и взрывную травму). 10-летнему ребенку весь спектр необходимой медпомощи был оказан на месте инцидента.

На утро этой среды, в больницах остается 16 человек, два из которых в тяжелом состоянии: речь о 35-летней женщине со взрывным ранением и черепно-мозговой травмой и 46-летнему мужчине, получившем черепно-мозговой тип травмы и ранения ног.

Прочие пострадавшие (9 человек) находятся в отделениях больниц в состоянии средней тяжести вреда, причиненного здоровью.

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