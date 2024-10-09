Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода», глава Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик заявил — в этом населенном пункте Донецкой области, частично захваченном «освободителями», остается более 1 000 гражданских, не имеющих желания покидать зону боевых действий.

По словам Чинчика, речь идет о 1 200 гражданских лиц, не намеренных эвакуироваться из непосредственно самого Торецка. Эти «отказники», группами от 5 до 15 человек, регулярно перемещаются территорией общины, вопреки усилиям работников Нацполиции, военной администрации и спасателей, направленных на эвакуацию населения.

Глава ГВА добавил — в периметре Торецкой общины нет уцелевших зданий, не пострадавших в результате обстрелов, потому населению приходится не покидать укрытия. Также, в Торецке нет централизованного водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения.

Ранее мы писали о том, что в Донецкой ОВА сообщали, сколько людей остается в Покровске, Торецке и Константиновке на 8 октября.