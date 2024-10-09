Волошин в эфире «Новини LIVE» сообщил, что после оккупации Угледара Донецкой области ВС РФ проводят определенные перегруппировки сил и средств для активизации действий на Запорожье и Донетчине, информирует «НБН».

Спикер Сил обороны Юга заявил, что, по данным украинской разведки, захватчики в течении 3-7 дней могут начать штурмы в направлении населенного пункта Большая Новоселка Донецкой области, села Приютное Запорожской области и так называемого Работинского выступа.

По его словам, для этого россияне проводят разведку, собирают штурмовые группы на передовых позициях, проводят логистическое обеспечение и рекогносцировку местности. При этом речи о наступлении в Запорожской области не идет, так как враг не сконцентрировал для этого достаточное количество сил.

Волошин отметил, что на Запорожье оккупанты постоянно бьют по позициям ВСУ и населенным пунктам вблизи линии соприкосновения. В частности, армия Путина неделю сбрасывает КАБы на областной центр, продолжая тактику террора в отношении гражданских.

Как сообщалось, в ВСУ объяснили, почему оккупантам важно захватить Торецк.