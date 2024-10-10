Глава Минэнерго на форуме «Энергия бизнеса» в Киеве заявил, что украинские энергетические объекты спасает от разрушений не пассивная защита специальными средствами и сооружениями, а активная защита комплексами ПВО, пишет «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

Галущенко напомнил о массированной атаке армии Путина на объекты инфраструктуры 26 августа. Тогда российские захватчики наносили удары самыми современными видами оружия, и пассивная защита не принесла результата.

Министр подчеркнул, что стопроцентную гарантию защиты генерации Украины дают системы противовоздушной обороны и возможность сбивать современное оружие россиян. Поэтому единственным решением для предотвращения вражеских ударов по энергетическим объектам является усиление ПВО.

Напомним, в прошлом месяце глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил, что враг готовится к нанесению ударов по объектам ядерной энергетики нашей страны.