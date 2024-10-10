Как сообщает «НБН» со ссылкой на эксклюзивный материал «Укринформа», уполномоченный по защите государственного языка (языковой омбудсмен) Тарас Кремень заявил — приверженность так называемому «режиму двуязычия», к сожалению, все еще сохраняется среди отечественных учителей.

По словам Кремня, педагогический состав, обучающий маленьких украинцев, использует негосударственный язык (русский) на переменах, а также в период проведения воспитательных мероприятий. Идентичные ситуации фиксируются и прочих сферах, и по этой причине следует интенсивно работать, формируя «лучшую украиноязычную среду».

В частности, в парламенте уже зарегистрирован законопроект, принятие которого позволит обеспечить гарантирование прав украинцам на государственный язык в образовательном секторе. Однако, предварительно необходимо такие права интегрировать в «языковой закон» и в прочие сферы общественной деятельности.

Ранее мы писали о том, что 10 октября Рада приняла закон об «историческом» повышении налогов для бизнеса и населения.