Агентство Associated Press пишет, что РФ значительно увеличила производство «Шахедов», которые оккупанты используют для ударов по Украине. Аналитики заявили, что с 2022 по 2023 год армия Путина запустила по Украине почти 4000 дронов, однако за первые 7 месяцев этого года оккупанты запустили почти вдвое больше.

Это объясняется тем, что завод в Алабуге выполняет план по выпуску БПЛА с опережением графика, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что страна-агрессор достигает таких результатов, привлекая рабочих из других государств, в частности из Африки. Однако множество беспилотников выходят некачественными, как считают эксперты, из-за неквалифицированных работников предприятия.

Агентство проанализировала около 2000 атак дронами-камикадзе, обнаружив, что около 95% «Шахедов» не поражают цели. Вместо этого беспилотники падают в реки и на поля Украины, падают на территории РФ и Беларуси, а также заходят в воздушное пространство Латвии. Большой процент неудач дроновых атак захватчиков на Украину может говорить и об улучшении ПВО Сил обороны.

Также еще один фактор неэффективности БПЛА вероятно связан с тем, что оккупанты используют «обманки» – беспилотники без взрывчатки, чтобы заставить ВСУ тратить снаряды и позволить другим дронам долететь до целей.

Напомним, что в сентябре армия Путина установила рекорд по количеству запущенных по Украине «Шахедов».