Военнослужащий назвал ситуацию в Торецке критической. По его словам, враг перестал бессмысленно привлекать технику, так как ее могут уничтожить ВСУ, начав применять для разведки и выполнения боевых задач FPV-дроны, пишет «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Иевлев отметил, что изменилась и тактика штурмов ВС РФ. Он рассказал, что Авдеевку захватчики атаковали группами по 50-70 человек, сейчас же в Торецке враг отправляет группы из 10-12 оккупантов, которых прикрывают БПЛА и артиллерия.

Защитник отметил, что армия Путина «зацепилась» за город, однако там нет ни одного уцелевшего квартала, все здания пострадали от тактики «выжженной земли».

Российские захватчики уничтожают все на своем пути, поэтому бойцы Сил обороны вынуждены отходить на позиции, где они могут защититься или создать окоп. Оккупанты накрывают населенный пункт минометами, артиллерией, КАБами и дронами, и, разрушив все до основания, заходят в него.

Военный добавил, что ВСУ южнее Торецка уже более трех недель удалось зафиксировать линию фронта. Здесь бойцы заняли позиции, где могут сдерживать лобовые атаки ВС РФ.

Напомним, начальник Торецкой ГВА сообщил, сколько территории населенного пункта сейчас контролируют Силы обороны.