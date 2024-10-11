Руководитель городской военной администрации в эфире национального телемарафона сообщил, что Силы обороны Украины контролируют около 40-50% территории Торецка, остальная часть населенного пункта оккупирована ВС РФ, информирует «НБН».

По словам Чинчика, защитники удерживают позиции в Торецке, несмотря на попытки россиян полностью оккупировать его в кратчайшие сроки. За последние сутки врагу не удалось продвинуться в городе, украинские воины приложили все усилия, чтобы он не достиг успеха.

Чиновник отметил, что из Торецка продолжают эвакуировать гражданских, однако этот процесс проходит со значительными трудностями. Начальник ГВА объяснил, что в городе осталось около 1150 человек, у некоторых их них не осталось документов. Вчера из общины удалось вывезти 7 человек.

Чинчик добавил, что эвакуация проводится только в определенные промежутки времени, когда есть благоприятные погодные условия или затишье, что позволяет как можно ближе въехать в город и забрать людей.

Напомним, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил важность захвата Торецка для россиян.