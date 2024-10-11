Как сообщает Avions Legendaires, в 2025 году власти Франции намерены передать для Сил обороны Украины истребители Mirage 2000-5F. По разным источникам, Париж планирует отдать Киеву от 12 до 20 единиц техники, информирует «НБН».

В материале отмечается, что точное количество боевых «птичек», которые Франция пообещала Украине, не называла ни одна сторона. Журналисты сообщают, что сейчас истребители подгоняют под стандарты Воздушных сил, чтобы сделать их более «универсальными».

По данным издания, ориентировочный период поставок самолетов – первый квартал следующего года.

Напомним, 8 октября глава французского оборонного ведомства Себастьян Лекорню заявил о передаче истребителей Mirage 2000 Киеву. Его украинский коллега Рустем Умеров уточнял, что самолеты оснастят таким образом, чтобы защитники имели преимущество над оккупантами.

Как сообщалось, в Минобороны ФРГ заявили, что Германия выделит дополнительные 400 миллионов евро на военную помощь Украине.