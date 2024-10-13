Как сообщает «НБН» со ссылкой на Telegram-канал аналитического проекта DeepState, воины подразделения РУБАК «Катенята» 56 бригады показали видеокадры работы на западных окраинах Калиновки и рассказали о текущей ситуации под Часовым Яром.

По словам неуказанного защитника, если российский генералитет решит подтянуть резервы в район Часового Яра, то «ситуация сильно осложнится». При этом, на текущем этапе, основная работа наших бойцов в этой зоне состоит в отражении атак «второй армии мира» с помощью сбросов с FPV-дронов, что можно рассмотреть на видео:

В подразделении РУБАК «Катенята» 56 бригады подчеркнули — здесь и сейчас необходимо оказывать максимальную помощь нашим военным, поскольку вышеописанные дроны являются одним из ключевых ресурсов, позволяющим сдерживать противника.

В частности, российско-оккупационные войска стремятся «лезть и накапливаться» в Часов-Яровском лесничестве в окрестностях ботанического памятника природы («Редкодубье» к северу от города), пытаясь обойти микрорайон «Октябрьский» с флангов, так как «лобовые атаки через канал умножаются на ноль и штурмовые группы превращаются в штурмовых трупов».

Ранее мы писали о том, что в ЦПД сообщали, как изменилась ситуация на Курщине после активизации контрнаступления РФ.