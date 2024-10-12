Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения, опубликованные в Telegram-канале главы руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко, на территории российской Курской области не прекращаются активные ожесточенные бои.

По словам Коваленко, недавно бойцам Сил обороны удалось частично вернуть позиции, однако туда снова «полезли» россияне, начавшие напориста посылать колонны «живой силы» и бронетехники на штурмы.

Глава ЦПД добавил — боевые действия на Курщине сейчас достаточно динамичны, маневрирование, характерное для лесистой местности, происходит регулярно: по этой причине «важно не фиксироваться на каких-то [окончательных] выводах», так как ожесточенные бои продолжаются, а ситуация перманентно меняется.

Коваленко резюмировал:

…Российские «военкоры», между прочим, вообще пытаются тему «засушить», потому что не получается все как хотелось им.

Ранее мы писали, что Институт изучения войны раскрывал причину резкой активизации контрнаступления РФ в Курской области.