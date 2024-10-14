Представитель ОТГВ «Луганск» в эфире национального телемарафона назвала ситуацию в Торецке тяжелой, она динамичная, постоянно меняется. В городе идет борьба буквально за каждый подъезд и за каждую улицу, информирует «НБН».

По ее словам, оккупанты контролируют восточные и юго-восточные части населенного пункта, за другие районы идут активные бои, защитники сдерживают россиян.

Бобовникова сообщила, что «освободители» штурмуют Торецк малыми группами по 5-7 бойцов, которых прикрывают минометы, артиллерия и FPV-дроны. Для «второй армии мира» такая тактика является эффективной, поскольку командование ВС РФ не подсчитывает потери живой силы и ему безразличны жизни своих солдат.

Спикер ОТГВ обратила внимание на то, что возле города были созданы укрепления. Эти фортификации должны помочь Сил обороны сдержать россиян и сохранить жизни воинов, если им придется отступать из города.

Ранее рассказал подробнее о тактике армии Путина в Торецке боец ВСУ, сравнив ее с действиями врага в Авдеевке.