В понедельник, 14 октября, празднуют день ангела Петр, Назар, Игнат и Михаил. Если вы хотите назвать ребенка одним из этих имен, вам будет интересно узнать их значение, пишет «НБН» со ссылкой на ТСН.ua.

Имя Петр с греческого переводится как «камень», «скала». Обладатели этого имени независимы, прямолинейны, почти никогда не смиряются с неудачами в своей жизни, отличаются высоким интеллектом и чутьем.

Имя Назар имеет несколько версий происхождения: еврейское – «давший обет», «посвятивший себя Богу», арабское – означает «дальновидный», «зорький», латинское – «назаретянин», «тот, кто родом из Назарета». Носители этого имени обаятельны, ответственные, компанейские, уверенные и не любят давать невыполнимые обещания.

Игнат (от латинского «огненный») имеет волевой, твердый, решительный характер, он умеет за себя постоять и уверен в своих силах.

Михаил (древнееврейское «кто как Бог») – тактичный, дружелюбный мужчина, который уважает чужие границы, не смотрит на всех свысока и мягко критикует.

14 октября запрещено злословить, ссориться, конфликтовать, сплетничать, устраивать девичьи посиделки, заниматься рукоделием (вязать, прясть, вышивать). Сегодня не рекомендуется отправляться в далекое путешествие и заниматься домашними делами, чтобы избежать проблем со здоровьем. Также в этот день не стоит расчесывать волосы, в противном случае у вас могут возникнуть проблемы.

Ранее мы рассказывали о значении имен Иван, Остап, Тарас, Макар, Александр, Николай, Богдан и Денис.