Руководитель ГВА в эфире телеканала «Эспрессо» рассказал, что в течение нескольких дней армия Путина усилила артиллерийские обстрелы Часового Яра. В частности, захватчики стреляют по гражданским, информирует «НБН».

По словам Чауса, город просматривается из дронов. Сначала россияне бьют рядом со скоплением людей БПЛА, а потом из артиллерии, в результате атак есть погибшие и раненые.

Глава администрации сообщил, что на сегодня в населенном пункте остается около 400 гражданских. У людей есть возможность покинуть город, однако с каждым часом выехать становится все опаснее и сложнее, так как ВС РФ усилили нанесение ударов в хаотическом порядке.

В то же время в 24-й ОМБр заявили, что путинские оккупационные силы в день проводят 3-4 штурма Часового Яра, применяя не только беспилотники, но и артиллерию, и авиацию для атак на город.

Напомним, военнослужащий рассказал, как изменилась тактика штурмов захватчиков в городе Торецк Донецкой области.