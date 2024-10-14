Несмотря на связанные с войной вызовы в Украине, неопределенное будущее и неудачные действия властей по всем регионам сохраняется достаточно высокое доверие к гаранту, информирует «НБН».

Результаты проведенного с 20 сентября по 3 октября соцопроса КМИС показали, что в прошлом месяце выросло количество украинцев, которые не доверяют Зеленскому, таких респондентов 37% в сравнении с предыдущими данными за май – 36%. В то же время показатель доверия с конца весны остался неизменным – 59%.

Больше всего опрошенных, которые доверяют главе государства в Центре Украины – 62%, немного ниже показатели на Юге – 59% и на Западе – 58%, самый низкий показатель на Востоке страны – 51%.

В то же время на Востоке Украины заявили о недоверии президенту 45% респондентов, на Юге и Западе одинаковый показатель – 38% украинцев и в Центре 35% опрошенных.

Ранее социологи КМИС рассказали, сколько украинцев верят в поддержку западных союзников и наступление справедливого мира в их стране.