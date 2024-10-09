Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальную страницу Киевского международного института социологии (КМИС) — около 50 процентов респондентов-украинцев полагают, что страны Запада продолжают, по мере возможности, помогать Украине и не прекращают способствовать приходу справедливого мира.

Как стало известно, лишь 23 процента опрошенных указали — государства-союзники успели «устать» от российско-украинской войны и стремятся усилить давление на Киев для начала переговоров с Москвой. Еще 23 процента уверены — страны Запада «утомились» от войны, но не желают принуждать Украину к переговорам с РФ.

В данном соцопросе, проведенном посредством телефонного обзвона, приняли участие 989 украинцев старше 18 лет, и 81 процент респондентов по-прежнему уверен — наша страна способна добиться успеха, если Запад не откажется от предоставления военной и финансовой поддержки. При этом, думают, что РФ «безнадежно сильна» — 14 процентов опрошенных.

Ранее мы писали о том, что в РФ заметно возросла численность сторонников вывода войск из Украины.