Telegram-канал «Крымский ветер» показал, как спустя неделю выглядит нефтебаза в Феодосии, которую россияне использовали для нужд оккупационной армии Путина. По объекту был нанесен удар ВСУ в ходе атаки на временно захваченный Крым 7 октября, информирует «НБН».

Подписчики Telegram-канала показали фотографии нефтебазы, которая горела почти неделю после прилета по ней. Россияне смогли ликвидировать масштабный огонь только 12 октября. Кадры демонстрируют обгоревшие резервуары, хлопья пены в озерах вылитой воды, которой тушили пожар. Также в результате возгорания сильно пострадала инфраструктура объекта.

Фото – t.me/Crimeanwind

Фото – t.me/Crimeanwind

Telegram-канал уточнил, что в огне были 12 резервуаров нефтебазы, из них 8 уничтожены. Кроме того, на территории объекта сгорели здания.

Фото – t.me/Crimeanwind

Как сообщалось, ночью в стране-агрессоре сгорел транспортный самолет Ту-134 Минобороны РФ. В Главном управлении разведки МОУ показали кадры уничтожения «птички» оккупантов на аэродроме.