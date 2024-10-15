Бобовникова сообщила, что в Донецкой области российские «освободители» не готовятся к зиме на фронте. В эфире национального телемарафона спикер ОТГВ заявила, что вместо этого враг бросает все силы на то, чтобы продвинуться, информирует «НБН».

Она уточнила, что путинские оккупационные силы сосредоточены на том, чтобы максимально использовать сухую погоду в регионе, чтобы достичь каких-то целей до наступления морозов. Для этого армия страны-агрессора пускает в ход артиллерию, FPV-дроны и другое вооружение.

Представитель ОТГВ «Луганск» отметила, что Вооруженные силы Украины в отличие от захватчиков готовятся к зимнему периоду на фронте. Поэтому с наступлением морозов российским войскам будет гораздо сложнее штурмовать позиции защитников.

Ранее спикер ОТГВ «Луганск» рассказала о боевых действиях в Торецке Донецкой области, раскрыв подробности о тактике штурмов армии Путина.