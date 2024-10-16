В пресс-службе Воздушных сил ВСУ сообщили, что ночью российские захватчики выпустили по Украине 136 дронов из районов городов Орел, Курск и Приморско-Ахтарск страны-агрессора.

Также ВС РФ атаковали Черниговскую область управляемой авиационной ракетой Х-59 и ударили по подконтрольной Киеву территории Донецкой области ракетой С-300/С-400, информирует «НБН».

Силы противовоздушной обороны Украины по состоянию на 07:00 сбили 51 беспилотник на Киевщине, Черниговщине, Полтавщине, Николаевщине, Днепропетровщине, Донетчине, Харьковщине, Житомирщине, Кировоградщине, Херсонщине, Тернопольщине, Черкасчине, Сумщине и Хмельнитчине.

Кроме того, 60 БПЛА были локационно потеряны в разных областях страны, соответствующие данные уточняются. Еще около 20 вражеских дронов находятся в воздушном пространстве Украины, силы ПВО продолжают боевую работу.

Как сообщалось, секретарь СНБО Александр Литвиненко рассказал, когда ожидать масштабных атак российских захватчиков на украинскую энергетическую систему.