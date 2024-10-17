Россияне около 15:00 начали сообщать о ракетной атаке на Крым, заявляя о возможных пусках Storm Shadow. Оккупанты перекрыли движение на Керченском мосту и прикрыли его дымовой завесой, информирует «НБН».

Фото – t.me/Crimeanwind

Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что в районе аэродрома захватчиков в Джанкое были слышны взрывы. Z-паблики заявили, что существует угроза для Керчи, Феодосии, а также для Таманского полуострова и порта Кавказ в Краснодарском крае страны-агрессора.

В то же время партизаны «Атеш» написали, что агенты военного движения слышали «хлопки» в Красногвардейском районе Крыма, отметив, что возможно есть прилеты на полуострове.

Напомним, что ранее Крым был под ударом 7 октября. В результате атаки на полуостров была уничтожена нефтебаза в Феодосии. Объект российских оккупантов горел практически неделю. В Сети показали, как выглядит терминал после масштабного пожара.