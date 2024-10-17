Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Слідство.Інфо», ГУ Военной службы и заместителя Генштаба ВСУ предоставили данные, относительно того, какая численность военнослужащих выехала за границу на отдых, но не вернулась в Украину.

Представители Главного управления Военной службы утверждают — для пересечения границы военнослужащим достаточно общих оснований, при этом, выписка пропусков на выезд из страны обеспечивается уполномоченными должностными лицами. Также, военных не затрагивают какие-либо временные рамки на длительность отпуска и для пересечения границы хватает разрешения командира воинской части касательно выезда в другую страну.

Судя по всему, именно такой упрощенной схемой выезда, объясняется то, что по состоянию на конец сентября, «учтено 46 случаев, когда военнослужащие не возвращались [обратно] в Украину после отдыха за рубежом», в итоге получив статус лиц, самовольно оставивших воинские части.

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