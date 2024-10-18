Представитель 24-й ОМБр в эфире «Суспільне. Студія» сообщил, что ситуация в Часовом Яру сложная, кроме того, она имеет тенденцию к ухудшению, информирует «НБН».

По его словам, пока военные не могут заявлять о продвижении российских захватчиков, так как они могут быть временными. Полухин подчеркнул, что Силы обороны Украины контролируют логистические пути, пути к их позициям, применяя по врагу БПЛА и артиллерию.

Представитель 24-й бригады рассказал, что были случаи, когда оккупанты переходили за канал Северский Донец – Донбасс, «заскакивали» на несколько позиций ВСУ. Однако к россиянам не подходила подмога, поскольку украинские воины открывают огонь по всему, что движется в их направлении.

Ранее ситуацию в Часовом Яру прокомментировал руководитель городской военной администрации Сергей Чаус. Чиновник рассказал об эвакуации и сообщил, сколько гражданских остается в населенном пункте.