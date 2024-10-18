Представитель Нацгвардии в эфире телеканала «Мы – Украина» сообщил, что на Южном направлении фиксируется уменьшение количества штурмов ВС РФ, в связи с чем интенсивность боевых действий на этом участке фронта снизилась.

Музычук отметил, что сейчас прежде всего оккупанты бросают свои подразделения на штурмы определенных островных участков по Днепру, пишет «НБН».

По его словам, россияне кое-где на юге накапливают силы и проводят активную аэроразведку с применением беспилотников типа «Орлан» и Zala. Однако подразделения БПЛА ВСУ уничтожают вражеские дроны, не позволяя захватчикам узнать полную картину расположения сил и средств украинских войск по переднему краю и в глубине обороны.

Напомним, в Силах обороны Украины заявили, что путинская оккупационная армия фактически уничтожила Торецк Донецкой области, рассказав о ситуации в городе.