В понедельник, 21 октября, день ангела празднуют Иван, Василий, Владимир, Яков, Константин, Федор, Николай, Сергей, Захар, Дмитрий, Георгий, Алексей, Демьян, Аркадий, Анатолий и Александр, пишет «НБН». Вот, что означают некоторые из этих имен:

Василий (древнегреческое «царь», «царственный») – очень приятный в общении человек, легко находит общий язык с другими, сохраняя дружелюбие даже к тем, кто ему не нравится. Никогда не оставит в беде и всегда готов прийти на помощь близким.

Владимир (со старонемецкого «большая власть», «большая сила») имеет хорошо развитые лидерские качества, отличный стратег, любознательный добросовестный в работе. Обладатели этого имени в браке – оплот спокойствия.

Яков (еврейское «следует по пятам за кем-то») – жизнелюб, никогда своего не упустит, очень отходчивый, даже в самых конфликтных ситуациях, однако не терпит предательства и некрасивых поступков.

Константин (латинское «постоянный», «стойкий») – яркая личность с особым шармом, обладает ясным умом и хорошей интуицией, что помогает ему найти свой ориентир в жизни.

Захар (древнееврейское «помнящий Яхве») – оптимистичная натура, увлекательный друг, творческий человек. Носители этого имени обладают лидерскими качествами, могут вдохновлять других.

Анатолий (греческое «восточный», «восход солнца») обладает чувством юмора. Уравновешенный, упорный, настойчивый человек, который находит свое место в жизни и добивается успехов.

Аркадий (греческое «пастух») блещет своей проницательностью и умом, энергичный, очаровательный и дружелюбный человек, имеет хорошее чувство юмора.

В этот день, согласно народным верованиям, не рекомендуется отправляться в далекое путешествие, поднимать с земли найденные вещи, впускать в дом посторонних людей. Сегодня не делитесь с другими своими планами, так это может помешать их осуществлению. Также не выходите из дома без веской причины, чтобы избежать возможных неприятностей.

Напомним, мы рассказывали, что означают имена Злата, Елизавета, Давид, Лука и Гавриил.