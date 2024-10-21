В пресс-службе Главного управления разведки МОУ рассказали, что в воскресенье утром, 20 октября, в селе Супонево под Брянском обнаружили тело пилота путинской армии Голенкова Дмитрия, информирует «НБН».

По данным военной разведки Минобороны Украины, он был летчиком 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВКС РФ. Подразделение базируется на аэродроме «Шайковка» Калужской области и имеет на вооружении сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3.

У Буданова уточнили, что Голенков был начальником штаба авиационной эскадрильи армии страны-агрессора. Военный преступник был причастен к ракетным атакам на гражданские объекты в нашей стране. В частности, к ударам по ТЦ «Амстор» в Кременчуге 27 июня и жилому дому в Днепре 14 января. В результате этих обстрелов было много погибших и раненых.

На голове летчика ВС РФ обнаружили множество травм. Вероятно, удары наносились молотком.

Фото – t.me/DIUkraine

Фото – t.me/DIUkraine

Напомним, 18 октября в центре Луганска подорвали автомобиль. Сергей Братчук сообщил о ликвидации одного из начальников штаба ЦВО ВС РФ.