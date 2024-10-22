Так называемый «глава» временно оккупированных территорий Запорожской области в своем Telegram-канале во вторник утром, 22 октября, пожаловался на атаку украинских беспилотников, информирует «НБН».

По словам «губернатора», Вооруженные силы Украины выпустили БПЛА по объектам инфраструктуры захваченного Энергодара и приближенной к Запорожской атомной электростанции территории.

«Чиновник» заявил, что «киевские террористы» ударили дроном по автомобильной заправке. В результате загорелась цистерна с пропаном, возник пожар. От полученных осколочных ранений погиб 67-летний работник АЗС.

Российский Telegram-канал ASTRA опубликовал фотографии «бавовны» на объекте во временно оккупированном россиянами городе.

Фото – t.me/s/astrapress

Фото – t.me/s/astrapress

Фото – t.me/s/astrapress

Напомним, ночью в ряде регионов страны-агрессора под ударом БПЛА оказались спиртовые заводы. Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказал, что на самом деле производили эти предприятия.