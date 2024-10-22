Ночью ряд российских регионов атаковали беспилотники, целью дронов были теплоэлектростанции и спиртовые заводы. Министерство обороны РФ традиционно похвасталось «успешным» отражением воздушного нападения, однако в Сети заявили о поражении объектов.

Российские паблики сообщают, что дроны ударили по ТЭЦ в городе Ефремов Тульской области и Суземском районе Брянской области, информирует «НБН».

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также признал, что в результате атаки пострадали помещения Ефремовского спиртового завода и спиртзавода в поселке Лужковский. Впоследствии стало известно, что в Ефремове пострадал и завод синтетического каучука.

Кроме того, БПЛА ударили и по спиртзоводу АО «Биохим» в городе Рассказово Тамбовской области. В результате «бавовны» на предприятии вспыхнул пожар, огонь удалось потушить через час. Пожарные тушили возгорание из-за падения обломка беспилотника и на промпредприятии в Воронежской области.

Руководитель ЦПД прокомментировал ночную дроновую атаку на спиртзаводы в стране-агрессоре. По словам Коваленко, россияне использовали эти объекты не только для изготовления спирта, но и топлива, взрывчатых веществ для нужд путинских оккупационных войск.

Лейтенант добавил, что враг замаскировал эти предприятия под что-то другое, хотя на самом деле использует их для продолжения войны.

Как сообщалось, под Брянском ликвидировали пилота ВС РФ, который причастен к обстрелам жилого дома в Днепре 14 января 2023 года и ТЦ в Кременчуге 27 июня 2022 года.