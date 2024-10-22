Петричак в эфире национального телемарафона сообщил, что российские оккупационные силы смогли вклиниться в оборону ВСУ в районе Часового Яра Донецкой области, информирует «НБН».

По его словам, несмотря на это не идет речь о критическом провале либо потере города. На этом направлении продолжаются ожесточенные бои, ситуация оставалась напряженной в течение последнего месяца, так как захватчики ежедневно проводили штурмы.

Представитель 24-й ОМБр отметил, что в районе Часового Яра днем было солнечно, вечером и ночью шел дождь, поэтому появлялся густой туман. Используя погодные условия, оккупанты переходили канал Северский Донец – Донбасс. Однако сейчас бойцы бригады заблокировали врага и продолжают работу по его локализации.

Представитель пресс-службы добавил, что обстановка в зоне ответственности 24-й ОМБр остается критически сложной, так как защитникам приходится сражаться с врагом, который кратно преобладает по численности. В то же время армия Путина бьет по городу, используя авиацию, ракеты и артиллерию. Однако Силы обороны контролируют ситуацию.

Напомним, разведка Великобритании указала на направление, где ВС РФ в ближайшие недели активизируют наступление.