В среду, 23 октября, день ангела у Ефросиньи, Игната, Максима, Якова, Александра, Николая и Владимира. Не забудьте поздравить их с именинами, напоминает «НБН» со ссылкой на ТСН.ua.

Сегодня православные украинцы по новому церковному календарю чтят память апостола Иакова, брата апостола Иоанна. Он был рыболовом, когда Христос его призвал стать учеником.

После воскресения Мессии после распятия Иаков проповедовал Евангелие, возглавлял церковь в Иерусалиме и считается первым апостолом этого города. Святой был известен своей верой и преданностью Богу. Погиб мученической смертью, не отрекшись от Христа.

Наши предки считали, что в этот день не стоит ссориться, выяснять отношения, брать или давать деньги взаймы, ремонтировать одежду или обувь, а также отказывать в помощи нуждающимся.

Сегодня запрещается делать покупки, так как это может принести несчастье. В частности, это ограничение касается молодых одиноких мужчин, поскольку считалось, что нарушение запрета усложнит им поиски жены.

Ранее мы рассказывали о значении имен Анна, Герман, Григорий, Федор, обладатели которых празднуют именины 22 октября.