Омбудсмен в ходе общественного саммита «(Ро)зʼєднані: переосмислення суспільної стійкості в Україні» объяснил, почему переселенцы возвращаются в захваченные РФ регионы нашей страны, информирует «НБН».

Лубинец напомнил, что многим украинцам пришлось покинуть свои дома в зонах боевых действий и на ВОТ в поисках убежища на относительно безопасных украинских территориях. Однако сейчас ситуация с ВПЛ ухудшается.

Уполномоченный ВРУ по правам человека объяснил, что переселенцы сталкиваются на новом месте жительства с социально-экономическими трудностями: нехваткой денег, отсутствием должной финансовой поддержки от государства, постоянного жилья и работы.

Как рассказал Лубинец, в результате такие граждане не могут интегрироваться в новые общины и вынуждены возвращаться домой в прифронтовые населенные пункты либо на ВОТ.

Напомним, ранее омбудсмен назвал количество детей, которые живут под российской оккупацией.