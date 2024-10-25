Представитель эстонской разведки сообщил, что за этот месяц путинская оккупационная армия могла потерять около 40 000 захватчиков ранеными и убитыми.

По его словам, если это так, то этот показатель является самым большим за весь период полномасштабной войны, пишет «НБН» со ссылкой на ERR.

В то же время ВС РФ продвигаются на фронте в Украине. Кессельманн объяснил, что россияне добиваются успеха благодаря массированным ударам, в частности минометов, БПЛА-убийц и неприцельного огня. Также войска страны-агрессора прибегают к тактике «грязных атак», в которых цинично тратят свой личный состав.

Заместитель главы Центра оборонной разведки Эстонии сообщил, что «вторая армия мира» наступает по всей линии фронта, в среднем ежесуточно захватчики осуществляют 178 обстрелов.

Напомним, глава Кремля заявил, что в Курской области россияне взяли в окружение около 2000 бойцов Сил обороны. Главком ВСУ Александр Сырский отреагировал на слова Путина, сообщив потери живой силы и техники ВС РФ в российском приграничном регионе.