Мер Харькова Игорь Терехов в воскресенье вечером, 27 октября, сообщил, что армия Путина бьет по областному центру КАБами – под ударом оказались Киевский, Шевченковский и Салтовский районы, информирует «НБН».

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате атаки на город пострадали 6 человек, поврежден 21 частный дом, 4 автомобиля, отель, административное здание, многоквартирный жилой дом.

Также после 02:00 путинские оккупационные войска нанесли удар рядом с 9-этажным домом в Холодногорском районе города. Глава ОВА сообщил, что в здании повреждено перекрытие между восьмым и девятым этажами, разрушены 3 квартиры. По словам чиновника, 7 человек получили ранения, среди них 16-летняя девушка.

Кроме того, ночью захватчики обстреляли Чугуев, в городе горела хозяйственная постройка. Пострадали 8 человек, 5 из них – дети.

Как сообщалось, в ночь на 26 октября, ВС РФ атаковали ракетой Днепр, в ГСЧС показали фотографии последствий.