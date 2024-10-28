Разведка Великобритании заявила о продвижении путинских оккупационных сил в Часовом Яру. Ведомство сообщило, что российских захватчикам, скорее всего, удалось пересечь канал в южной части города и приблизиться к границам населенного пункта, пишет издание «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В отчете сказано, что россияне, вероятно, в центральной части района канала добились ограниченного продвижения к западу от канала в восточной части города. При этом ВС РФ не смогли закрепиться в северной и центральной части района канала, поскольку там идут ожесточенные боевые действия.

Разведка Великобритании отметила, что ранее оккупационная армия страны-агрессора не могла пересечь канал из-за масштабных оборонительных мер защитников.

Отметим, что на прошлой неделе в 24-й ОМБр заявили, что захватчикам удалось вклиниться в линию обороны ВСУ в районе города.

Как сообщалось, в DeepState заявили об оккупации еще одного города на Донетчине, рассказав о продвижениях ВС РФ в регионе.