Вчера вечером жители временно захваченного Бердянска в соцсетях сообщали о нескольких мощных взрывах. Вскоре выяснилось, что в городе подорвали железнодорожный мост, информирует «НБН».

Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источник, заявило, что диверсию на объекте, расположенном между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту, осуществило движение сопротивления совместно с Главным управлением разведки МОУ.

Собеседник журналистов рассказал, что в результате успешной спецоперации железнодорожное сообщение с временно оккупированным городом стало парализовано. Теперь российские захватчики не могут подвозить в Бердянск боеприпасы, оружие и горюче-смазочные материалы.

Российские пропагандисты и местные ресурсы оккупантов твердят, что якобы в населенном пункте «все мосты стоят целые», однако никаких фотографий или видео в подтверждение своих слов не демонстрируют.

Напомним, на прошлой неделе «власти» ВОТ Запорожской области жаловались на удар по заправке во временно захваченном Энергодаре. СМИ показали кадры «бавовны» на АЗС.